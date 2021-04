Kürzlich stand die mögliche neue Unterführung am Diezer Bahnhof im Mittelpunkt eines Gesprächs der Bahn mit Stadtrats- und Ausschussmitgliedern, die sich auf dem Bahnsteig der Lahntalbahn trafen. Dabei wies Marco Rosso, der Erste Beigeordnete der Stadt Diez, auf das jahrelange Ringen um bauliche Verbesserungen am Diezer Bahnhof hin. Ein Blick in die Chronologie der Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung der Diezer Station.