Flacht

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Flacht: Arbeiter aus Kanal gerettet

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr an der Aar: In Flacht musste ein Arbeiter aus einem Kanal gerettet werden. Der Alarm ging bei den Wehren in Flacht und Hahnstätten gegen 12 Uhr ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Arbeiter einer Kanalreinigungsfirma in einem drei Meter tiefen Kanalschacht angetroffen.