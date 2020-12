Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 15:23 Uhr

Flacht

Unfall in Flacht: Drei Personen leicht verletzt

Drei Personen wurden bei einem Auffahrunfall in Flacht leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, circa 14 Uhr, als ein Pkw am Fahrbahnrand in Richtung Niederneisen, kurz vor der Abzweigung in die Schulstraße anhielt, ein nachfolgendes Fahrzeug hinter dem Pkw stoppte, und ein dritter Wagen auf beide Autos auffuhr.