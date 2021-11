Unfall auf der B 49 bei Limburg: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Auf der B 49 bei Limburg ist es am Mittwochabend gegen 18 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Beselich wurde dabei verletzt, es kam zu einem stundenlangen Stau.

Ein Ackerschlepper mit Anhänger befuhr die B 49 aus Fahrrichtung Limburg kommend in Fahrtrichtung Weilburg. Der Motorradfahrer fuhr hinter dem Traktor als der Mann kurz nach der Abfahrt Limburg-Offheim laut Zeugen ungebremst in den gut beleuchteten Anhänger des Schleppers krachte. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und musste in die Notaufnahme des Krankenhaus Limburg gebracht werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu massiven Verkehrsstörungen. Die B 49 war in Fahrtrichtung Weilburg für rund drei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.