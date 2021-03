Niederhausen

Unfall auf der A3 bei Niedernhausen: Beifahrer schwer am Kopf verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der A 3 zwischen dem Rastplatz Medenbach und der Anschlussstelle Niedernhausen sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 37 Jahre alte Beifahrer aus dem Auto schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Demnach wollte der Fahrer des Autos den Lastwagen in der Nacht kurz nach 1 Uhr überholen.