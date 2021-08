Für einen stundenlangen Verkehrsinfarkt in Teilen des Westerwaldkreises sowie des angrenzenden Kreises Limburg-Weilburg hat am Freitag ein schwerer Lkw-Unfall auf der A3 am Elzer Berg gesorgt. Die Autobahn war für mehr als fünf Stunden zwischen den Anschlussstellen Diez/Nentershausen und Limburg Nord vollgesperrt.