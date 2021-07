Umbau geplant: Hahnstätten investiert in örtlichen Bauhof

Glasfaser: Standorte für Verteiler-Stationen festgelegt

Das Verlegen von Glasfaser durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser in den Gemeinden an der unteren Aar rückt näher. Wie Joachim Egert mitteilte, soll Mitte August mit den Arbeiten begonnen werden. Das Kabel zieht sich von Hünfelden-Mensfelden und -Heringen ins Aargebiet.