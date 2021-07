Georg C. Pick, engagierter Diezer Bürger und Vorsitzender des Museums- und Geschichtsverein Diez, möchte die alten Grabsteine auf dem alten Diezer Friedhof, dem Robert-Heck-Park, wieder zum „Sprechen“ bringen und Informationen zu Personen in den alten Gräbern erfahren. Denn an so manchem Grab nagt der Zahn der Zeit.