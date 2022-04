Der Krieg in der Ukraine verursacht unvorstellbares menschliches Leid und treibt Hunderttausende Menschen in die Flucht. Viele Menschen aus der Ukraine sind auch in der VG Aar-Einrich angekommen. Für sie gibt es in Berghausen eine Erstversorgung, die im örtlichen Backes eingerichtet wurde. Für die Menschen fern der Heimat ein erster Anlaufpunkt in der neuen Heimat.