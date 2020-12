Dörsdorf

Was ist das? Eine gelungene Überraschung! So etwa verliefen am vergangenen Sonntag die Gespräche in rund 185 Dörsdorfer Haushalten. Denn der Nikolaustag verlief diesmal ganz anders als sonst gewohnt. Zu verdanken war das einer Schar von Freiwilligen und Sponsoren rund um Jan Klöppel (23).