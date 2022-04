Der A3-Abschnitt zwischen den Autobahnauffahrten Diez/Nentershausen und Limburg Nord bleibt in diesem Jahr weiterhin ein Unfallschwerpunkt für Lkw: Bereits zum fünften Mal in 2022 kam es auf diesem Abschnitt in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Sattelzuges.