Diez

Als Überbringer zweier schlechter Nachrichten beim Großprojekt Diezer Tunnel präsentierte sich Dr. Kai Mifka, der stellvertretende Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez. Der letzte Abschnitt des Bauwerks am Ostportal in Richtung Freiendiez und Limburg muss wegen verschiedener Schäden abgerissen und neu errichtet werden. Außerdem gibt es eine Verzögerung beim Bau der Aarbrücke am Schläferweg.