Trotz aller Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie haben die Weilburger Schlosskonzerte 2021 am Wochenende einen wohlklingenden Abschluss gefunden. Der Auftritt der Bayerischen Kammerphilharmonie unter Gabriel Adorján (Violine) hatte am Freitagabend im Renaissancehof zwar etwas unterkühlt begonnen, endete aber in tosenden Beifallsstürmen für die Leistungen in der zweiten Konzerthälfte und vier wunderbare Zugaben.