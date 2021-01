Rhein-Lahn

Es wäre im letzten Jahr der elfte Jahresempfang gewesen, zu dem die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg in diesen Tagen in die Limburger Stadthalle eingeladen hätte – wäre da nicht die Pandemie dazwischengekommen. Dennoch hat die Bank mit ihren mehr als 400 Mitarbeitern, so die Vorstandsmitglieder Matthias Berkessel und Klaus Merz, auch im abgelaufenen, außergewöhnlichen Jahr gut funktioniert.