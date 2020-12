Trotz Einnahmeverlusten: Angebot von Bus und Bahn wächst

Frankfurt/Region

Waren vor Corona überfüllte und unpünktliche Züge das Problem, ist es nun die gesunkene Auslastung. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hält an seiner Wachstumsstrategie trotzdem erst einmal fest. Einen dichteren Takt mehrerer Regionalbahnlinien und neue Busverbindungen wird der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ab Mitte Dezember anbieten. Ausgeweitet werde der 30-Minuten-Takt auf Bahnverbindungen in Mittel- und Osthessen, teilte der RMV am Freitag mit. Auch in Südhessen wird es mehr Fahrten geben. Drei neue Buslinien werden in Mittelhessen fahren. Start ist zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Wegen der Corona-Pandemie fehlen allerdings weiter Fahrgäste in den Bussen und Bahnen des Verbunds. Ein Überblick über die aktuelle Situation und die Ausbaupläne: