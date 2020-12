Laufenselden/Rettert

„Holz hoch“, lautet das Standard-Kommando von Thomas Rock beim Baumstellen für die Fahlerkerb vor der Apotheke in Laufenselden. Mit Muskelkraft und drei blau und orange lackierten Stangenpaaren wird die 27 Meter lange Fichte in die Senkrechte gebracht. Geschmückt ist sie mit Bändern und mit Glühbirnen in den beiden Traditionsfarben an ihrer Spitze. Das Brauchtum lebt fort, so wie in jedem dritten Jahr. Dennoch ist im Corona-Jahr einiges anders.