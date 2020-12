Limburg

Sie war das Herz des Limburger Ortsbeirats der Kernstadt. Hilfsbereit und weltoffen hatte sie für alle Bürger ein offenes Ohr. Eine starke Frau, die freundlich, couragiert und engagiert ihre Ziele verfolgte, gerne auch als Grande Dame der Limburger Stadtpolitik angesehen war. Nun hat das Herz von Sigrid Wolf aufgehört zu schlagen. Die dienstälteste Ortsvorsteherin Limburgs starb am Samstagmorgen nach kurzer Krankheit plötzlich und unerwartet in einer Klinik in Bad Nauheim.