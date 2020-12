Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 07:23 Uhr

Limburg

Toller Erfolg: Michelin-Stern glänzt weiter für das Restaurant 360 Grad in Limburg

Das Restaurant 360 Grad in Limburg behält seinen Michelin-Stern. Das hat der Herausgeber des Gourmetführers am Dienstag bekannt gegeben. Wegen Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus wurde eine Pressekonferenz nur per Internet übertragen.