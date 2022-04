Tödlicher Unfall auf der ICE-Strecke zwischen Elz und Nentershausen – Bahntrasse stundenlang gesperrt

Gegen 10.15 Uhr erfasste der ICE 621 zwischen Nenterhausen und dem Elzer ICE-Tunnel eine Person und kam anschließend im Tunnel zum Stehen. Die Person wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

In dem Zug, der auf dem Weg von Essen nach München war, waren 470 Passagiere an Bord. Sie konnten am südlichen Tunnelende mit Hilfe der Elzer Feuerwehr in einen bereitstehenden Ersatzzug aus Richtung Frankfurt umsteigen.

Seit circa 14.30 Uhr ist die Bahnstrecke nun wieder freigegeben. Während der Sperrung fanden entsprechende Umleitungen über die linke Rheinseite über Koblenz und Köln statt.

Weitere Informationen zu alternativen Zugverbindungen finden Fahrgäste auf www.bahn.de. kdh/fab