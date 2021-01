Weilburg/Beselich

Am Montagmorgen um halb 9 klingelt bei Ulrich Arendt (Name von der Redaktion geändert) das Telefon. Eine Oberärztin des Weilburger Kreiskrankenhauses ist in der Leitung. Sie muss eine traurige Nachricht übermitteln: Mit 90 Jahren ist Arendts Mutter kurz zuvor an Corona verstorben. In seine Trauer mischt sich der Schmerz, dass er sich nicht von der Mutter verabschieden konnte.