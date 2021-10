Ausverkaufte Vorstellungen und jede Menge „Brot der Künstler“, nämlich Beifall – Schauspielerherz, was begehrst du mehr? Die Laienspielgruppe der Theodissa-Bühne schaffte dies am vergangenen Wochenende mit zwei Aufführungen des Stückes „Es fährt kein Zug nach irgendwo “, einer Komödie im Bahnhofsmilieu, die in der Aula des Sophie-Hedwig-Gymnasiums wirklich keinen Moment Langeweile aufkommen ließ.