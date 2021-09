Ist denn irgendwo ein Unwetter? Oder hat die Eisenbahner-Gewerkschaft schon wieder zum Streik aufgefordert?! Nein, „Es fährt kein Zug nach irgendwo“, so lautet der Titel des Theaterdreiakters von Winnie Abel, den die Theodissa-Bühne am Samstag/Sonntag, 2. und 3. Oktober, in der Aula des Sophie-Hedwig-Gymnasiums in Diez zur Aufführung bringt.