Luftfilter in die Klassenräume im Kampf gegen Corona? Die Corona-Neuinfektionen haben in Deutschland ein Rekordniveau erreicht – das Thema hat am Freitag auch den Kreistag außerplanmäßig in seiner Sitzung beschäftigt. Wie angesichts der sich verschärfenden Pandemielage der Schulbetrieb im Landkreis Limburg-Weilburg sichergestellt werden kann, wollte die FDP-Fraktion mit einem Dringlichkeitsantrag diskutieren.