Henriette Crüwell ist die neue Pröpstin für Rheinhessen und das Nassauer Land. Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) wählte die Offenbacher Pfarrerin am Mittwoch mit 86 Jastimmen von 119 abgegebenen gültigen Stimmen an die Spitze des Kirchengebiets in Rheinland-Pfalz.