„Sein & Schein. in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ lautet das Motto des Tags des offenen Denkmals, der am Sonntag, 12. September, stattfindet. Auch die ehemalige Synagoge in Schupbach lädt an diesem Tag zum Besuch ein, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr ist sie geöffnet.