Der SV Gutenacker ist eine feste Größe, nicht nur in seinem Heimatdorf. Denn mit seinen 280 Mitgliedern bei 360 Einwohnern stellt er einen vielseitigen und leistungsstarken Verein in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich dar. Die Jahresversammlung in der Corona-konform bestuhlten Sporthalle des SV Gutenacker fand daher reges Interesse.