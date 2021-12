Süßer die Glocken nie klingen ....: Seltene Einblicke in den Glockenturm des Limburger Doms

„Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit …“: An dieses Lied, dessen Text der evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Kritzinger im 19. Jahrhundert verfasste, fühlen sich Christen erinnert, wenn sie an Heiligabend und an den folgenden Feiertagen aus den Glockentürmen in ihre Kirchen gerufen werden. Besonders feierlich klingen sie zur Christmette, jene heilige Messe, die von den Katholiken in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gefeiert wird, sowie zum Hochamt am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages. Dann sorgen acht der insgesamt zehn Domglocken für einen fein abgestimmten Wohlklang.