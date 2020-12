St.-Vincenz-Krankenhaus Diez: Notaufnahme wird erweitert

Diez

Die Notaufnahme am Diezer Krankenhaus soll erweitert werden. Entsprechende Pläne bestätigte auf Anfrage jetzt Guido Wernert, Geschäftsführer der St.-Vincenz-Krankenhausgesellschaft, die die Diezer Klinik bekanntlich 2016 von der DRK-Krankenhausgesellschaft übernommen hat. Das Projekt soll laut Wernert „in diesem Jahr angegangen werden“ und erhält finanzielle Unterstützung aus Mainz. Wie der Landtagsabgeordnete Jörg Denninghoff, SPD, jetzt mitteilte, erhält das Krankenhaus in Diez in diesem Jahr eine Landesförderung in Höhe von 200.000 Euro aus dem Krankenhaus-Investitionsprogramm des Landes. Laut der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler schüttet das Land in seinem Investitionsprogramm 2018 insgesamt rund 66 Millionen Euro an Kliniken aus.