Flacht

Stundenschlag erklingt nicht mehr: Was ist los mit der Kirchturmuhr in Flacht?

Warum schlägt die Kirchturmuhr in Flacht nicht mehr zur Stunde? Diese Frage wurde in den vergangenen Tagen an die Kirchengemeinde Flacht/Niederneisen/Holzheim gerichtet. Die Antwort ist ganz einfach.