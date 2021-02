Wenn es in einigen Wochen wärmer wird, beginnt am Odersbacher Hang wieder das große Summen. Die Lahnhänge bieten vielen Wildbienen- und Wespenarten ein geeignetes Quartier. Darunter finden sich mittlerweile einige „Einwanderer“, die normalerweise eher in wärmeren südeuropäischen Gefilden leben. Doch das dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass Dutzende Arten ausgestorben oder davon bedroht sind, gibt Karsten Klenke zu bedenken.