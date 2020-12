Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 20:43 Uhr

Limburg

Streit in Fußgängerzone eskaliert: Mann schwer verletzt, Verdächtiger in Diez festgenommen

Am frühen Montagnachmittag ist in der Limburger Fußgängerzone ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 40-jähriger Mann aus Limburg musste mit schweren Schnittverletzungen stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.