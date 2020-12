Balduinstein

Auf der Kreisstraße 25, der Hauptstraße in Balduinstein, hat der letzte der drei Ausbauabschnitte begonnen. Die Arbeiten an der Hauptwasserleitung sind laut dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez größtenteils fertiggestellt worden. Derzeit wird dort die Straße zwischen dem „Wasserfall – Schaumburger Bach“ und der freien Strecke in Fahrtrichtung Birlenbach ausgebaut.