Stiller Start auf der Lahn: Kanusaison 2021 beginnt unter Corona-Bedingungen

Draußen ist es am schönsten – dieser Spruch hat seit Beginn der Corona-Pandemie stark an Bedeutung gewonnen. Und wenn das Wetter mitspielt, zieht es so manchen aufs Wasser. Kein Wunder, dass die Weilburger Kanuverleiher nach den sommerlichen Temperaturen vor Ostern in den Startlöchern stehen. Gleichzeitig wird stetig vor den unabsehbaren Gefahren der Corona-Mutationen gewarnt und die Infektionszahlen steigen, sodass der Kreis gar wieder eine nächtliche Ausgangssperre verhängt hat. Ist Kanufahren auf der Lahn unter diesen Umständen vertretbar?