Stefan Laux oder Marius Hahn: Wem geben Wähler bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag ihr Votum?

Für die Limburger steht am kommenden Sonntag, 28. März, der zweite Urnengang innerhalb von 14 Tagen an. 26.784 Wahlberechtigte sind aufgefordert, in der Bürgermeister-Stichwahl ihre Stimme abzugeben. Im ersten Wahlgang hatten Stefan Laux, Einzelbewerber der Liste Laux, und Marius Hahn, vorgeschlagen von der Wählerinitiative Dr. Marius Hahn, die meisten Stimmen erhalten. Da jedoch kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichte, ist nun eine Stichwahl notwendig.

Die Wahlergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken kann man im Internet auf der Seite https://wahlen.votemanager.de/ abrufen. Für mobile Apple-Geräte steht eine Votemanager-App zur Verfügung, für Geräte mit anderen Betriebssystemen ist dies nicht der Fall. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr.

Die Stimmabgabe ist in 14 Wahllokalen möglich, die entsprechend den Corona-Hygienerichtlinien (Händedesinfektion, Abstand wahren, Einbahnstraßenregelung) ausgestattet sind, um die Wähler und Wahlhelfer zu schützen.

Bei der Wahl am 14. März – neben der Bürgermeisterwahl galt es an diesem Tag die Stimmen zu Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeirat, Kreistag und gegebenenfalls zum Ausländerbeirat abzugeben – nutzten etwa 70 Prozent der Wähler die Möglichkeit der Briefwahl. Alle Wähler, die am 14. März davon Gebrauch machten, erhielten die Briefwahlunterlagen auch für die Bürgermeister-Stichwahl zugeschickt. Einige wenige beantragten die Briefwahl für den 28. März neu.

Im Falle einer plötzlichen Erkrankung kann im Wahlamt im Rathaus auch noch am Samstag, 27. März, zwischen 10 bis 12 Uhr sowie am Wahltag selbst zwischen 8 und 15 Uhr eine andere Person mit schriftlicher Vollmacht des Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen beantragen und abholen. Das Wahlamt befindet sich im Rathaus in der Innenstadt.

Am Sonntag wird es eine Entscheidung geben. Die neue Amtszeit des Bürgermeisters beginnt am 2. Dezember. Die Amtsperiode beträgt sechs Jahre.