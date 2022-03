Zu einer unendlichen Geschichte hat sich die Baustelle am Oberneiser Stock und auf der B 54 in Richtung Niederneisen entwickelt. Seit Monaten ist die direkte Verbindung von der B 54 sowohl in Richtung Lohrheim als auch nach Oberneisen gesperrt, die B 54 an sieben Tagen pro Woche unter Ampelregelung nur einspurig befahrbar.