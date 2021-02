Standort für Stadtgemeinschaftshaus? Auf diesem Parkplatz soll der Treffpunkt für die Stadt entstehen

Zum Thema Stadtentwicklungsplanung sind etliche Vorschläge von Bürgern eingebracht worden, über die künftig in Diez gesprochen werden kann. Roman Roßbruch (FDP), Mitglied im Bauausschuss der Stadt, lobt die bisherigen Entwicklungen, die sich „sehr wohltuend von der Stagnation der Vergangenheit abheben“ und die Stadt schlussendlich ein Stück lebens- und liebenswerter machen sollen. Er fordert, dass in diesem Zusammenhang konkrete Maßnahmen für ein „Stadtgemeinschaftshaus“ – analog zu den vielen schönen Dorfgemeinschaftshäusern in der Region – ergriffen werden. Roßbruch hat auch bereits einen Standort im Sinn.