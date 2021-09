Stadtwerke Diez: Stromkundschaft nimmt stetig zu

Vor einigen Jahren war er noch ein junger Betriebszweig, inzwischen ist daraus allerdings ein ordentlicher Ast erwachsen. „Wenn es so weitergeht, dann haben wir eventuell bald mehr Strom- als Gaskunden“, erklärte Peter Keßler, Geschäftsführer der Diezer Stadtwerke, bei der Vorstellung der Bilanz im Stadtrat. „Die Gasmengen werden sich vermutlich in den kommenden Jahren durch Energiesparmaßnahmen weiter reduzieren“, heißt es in dem Bilanzbericht der Stadtwerke. Im Gasvertrieb werde mit einem kleinen Absatzrückgang gerechnet.