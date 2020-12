Limburg

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurden umfangreiche Arbeiten für eine wichtige Verbesserung der innerstädtischen Entwässerung abgeschlossen. Das Gewerbegebiet Stephanshügel ist nun mittels neuer Trasse an das Abwassernetz der Stadt angeschlossen, ohne dass Kanalleitungen auf dem Gelände der Bahn in Anspruch genommen werden müssen. Rund 3,7 Millionen Euro haben die Stadt und die EVL in drei Bauabschnitten in die Verbesserung der Infrastruktur investiert.