Limburg

Stadt erwartet Kosten in Millionenhöhe: Sanierung des Limburger Parkbads steht bevor

An guten Tagen verzeichnet das Limburger Parkbad mehr als 2000 Badegäste. Es ist ein Saisonbetrieb, der von Mai bis September geöffnet hat, die restliche Zeit dennoch dem Wetter ausgesetzt ist. Verschleiß macht sich breit, eine Sanierung steht in absehbarer Zeit an. Der Magistrat hat sich nun mit einer Projektstudie befasst, die zwei unterschiedliche Sanierung- und Modernisierungskonzepte vorschlägt. Die Kosten haben es in sich.