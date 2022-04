In der Domstadt kommt es in der Osterwoche zu einer Premiere. Die italienische katholische Gemeinde St. Anna lädt für heute, Gründonnerstag, zur Teilnahme an der lebendigen Darstellung des letzten Abendmahls in die St. Annakirche ein. Mitglieder der Gemeinde stellen mit ihrem Pfarrer Don Gregorio Milone das biblische Geschehen um Jesus und die zwölf Apostel am Vorabend seiner Kreuzigung dar. Beginn ist um 20 Uhr.