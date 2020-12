Diez

Am Donnerstag ab 14 Uhr ist es so weit, dann werden nach langer Vorbereitung erstmals Stolpersteine in Diez verlegt. Ebenfalls eine lange Vorgeschichte hat ein weiteres Erinnerungsprojekt – der Rundweg „Spuren jüdischen Lebens in Diez“. Auch er steht nun kurz vor der Vollendung. Ein Informationsprospekt mit ausführlichen Beschreibungen der insgesamt fünf ausgewählten Stationen gibt es schon.