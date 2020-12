Diez/Limburg

Schon seit über 50 Jahren bezieht das 1969 in Betrieb genommene Limburger Werk von Tetra Pak in großem Umfang über die Schiene Papier aus Skandinavien (wir berichteten). Im Werk selbst gibt es aber keine Bahnanbindung, sodass die Papierrollen vom nächstgelegenen Güterbahnhof aus mit dem Lkw weitertransportiert werden müssen. Von Beginn an ist die Zimmermann-Spedition GmbH mit dieser Aufgabe beauftragt, und dies war gleichzeitig der Start für das Geschäftsfeld zur Verknüpfung der Verkehrsträger Straße und Schiene.