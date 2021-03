SPD legt leicht zu, CDU kann kaum punkten: So schneiden die Parteien bei der Landtagswahl in der VG Diez ab

Die Landtagswahlschlacht ist geschlagen, in Mainz freut sich Malu Dreyer (SPD) zusammen mit ihren Ampelpartnerinnen Anne Spiegel (Grüne) und Daniela Schmitt (FDP) über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Den Wahlkreis Diez/Nassau hat erneut Jörg Denninghoff (SPD) vor Matthias Lammert (CDU) gewonnen, Dritte im Bunde wird künftig Lisa-Marie Jeckel von den Freien Wählern, die ein Mandat über die Landesliste erhält. In der VG Diez haben die Parteien unter dem Strich ähnlich wie in ganz Rheinland-Pfalz abgeschnitten, doch sind einige Abweichungen bemerkenswert.