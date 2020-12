Diez

Wer ist schuld an der Diezer Haushaltsmisere? Vorwürfe von Axel Fickeis, Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, insbesondere an die Adresse von Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD), aber auch an die Verbandsgemeinde- und die Kreisverwaltung hat jetzt Lothar Schmidt, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Diezer Stadtrat, in einer Pressemitteilung entschieden zurückgewiesen.