Es sind aktuelle Themen, die das Publikum beschäftigen: Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche und der Synodale Weg. Auf alle Fragen hat der Limburger Bischof Georg Bätzing beim digitalen Gespräch während des dritten Ökumenischen Kirchentags (ÖKT) am Samstag geantwortet. Deutlich wurde dabei vor allem eines: Die katholische Kirche in Deutschland befindet sich in einem Spagat zwischen der weltkirchlichen Einheit und Reformen.