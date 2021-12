Endlich konnte wieder eine adventlich-weihnachtliche Aufführung in der Klingelbacher Kirche stattfinden. Eröffnet wurde diese mit der Komposition „Prelude in C Major“ von Johann Sebastian Bach. An der Orgel saß der 13-jährige Philipp Ameiser. Er verzauberte die Zuhörer mit seinem Spiel derart, dass danach sofort der erste Applaus einsetzte.