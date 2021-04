Sieglinde Schönborn: 32 Jahre treibende Kraft der Jakobusgemeinde

Sind es 200, 300 oder noch mehr Leitzordner, die Sieglinde Schönborn als Pfarramtssekretärin der Jakobusgemeinde Diez-Freiendiez im Laufe ihrer fast 32-jährigen Amtszeit gefüllt hat? Sind es 2000, 3000 oder mehr Telefonate, die sie in dieser Zeit entgegennahm? Und noch öfter wird es gewesen sein, dass die Tür zum Büro aufging, um gemeinsam mit den Pfarrern Wichtiges zu planen, mit Menschen anlässlich einer Taufe, Hochzeit, Konfirmation oder Beerdigung zu sprechen oder auch einem Tippelbruder Geld für das Nötigste in die Hand zu drücken. Jetzt ist Sieglinde Schönborn in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.