Eine Einweihung im kühlen Nass: Bei bestem Radfahrerwetter – Regen und Wind –, wie Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) scherzhaft sagte, ist die Radstätte, die sich als weiterer Teil in den Radweg „Deutsche Einheit“ einreiht, in Weilburg eingeweiht worden. Am Oberlahnbad gelegen, ist sie seit einigen Wochen aufgebaut, seit einigen Tagen auch technisch ausgestattet. Doch was genau kann man sich unter einer Radstätte vorstellen?