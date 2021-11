Sie kenne mehrere „Impf-Tote“: Braunfelser Ärztin warnt vor Corona-Impfung – Ärztekammer und KV distanzieren sich

Die Corona-Infektionszahlen erreichen Tag um Tag neue Höchststände. Die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten hat in Hessen die Warnstufe 1 erreicht. Das Gros der Patienten sind Ungeimpfte. Und während Menschen derzeit bei den lokalen Impfangeboten Stunden in der Warteschlange stehen, macht eine Hausärztin aus Braunfels deutlich, was sie von der Covid-19-Impfung hält: Nichts. Sie kenne etliche Menschen mit „schwerwiegenden Nebenwirkungen“ und eine Vielzahl von Toten im Zusammenhang mit der Covid-Impfung, behauptet die Ärztin.