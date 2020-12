Schönborn

Eigentlich sollen Showtanzturniere knallharte sportliche Wettkämpfe sein, doch die vierte Veranstaltung dieser Art von Mystify war vielmehr eine rauschende Revue. Denn jene Gruppen, die die Showtanzgruppe Mystify in die Schönbornhalle eingeladen hatte, gehören mitunter zur Creme de la Creme im regionalen Tanzbereich. Die meisten stammten aus dem Bereich Aar-Einrich, dem benachbarten Westerwaldkreis und dem Kreis Limburg-Weilburg. Für manche dürfte denn auch die Endplatzierung zweitwichtig gewesen sein; es ging um den Spaß am Tanzen, dem gegenseitigen Austausch – und natürlich das Dankeschön in Form eines rasenden Applauses.